Общество 09.05.2024 в 08:10

Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы

Уважаемые улан-удэнцы, дорогие ветераны, труженики тыла и дети войны!
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Мэр Улан-Удэ поздравил горожан с Днем Победы
От всей души поздравляю вас с Днём Победы!

9 мая для каждого из нас - это священный праздник. Наши отцы, деды и прадеды спасли человечество от нацизма, отстояв Отечество. Тысячи улан-удэнцев, не жалея себя, сражались на фронте за нас и наше с вами будущее. И мы всегда будем безгранично благодарны им за это, и никогда не забудем их подвиг.

Мы знаем, как тяжело было ковать победу не только на фронте, но и в тылу. В годы войны все предприятия работали день и ночь, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым. У станков стояли женщины и дети. Это был тяжелейший труд, и мы всегда будем преклоняться перед ними за их трудовой подвиг.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа остаётся в наших сердцах национальной гордостью, воинской славой и доблестью нашего народа.

В эти минуты ребята на передовой вновь сражаются за будущее нашей страны. Мы верим и знаем, что они тоже вернутся с Победой. Сегодня, когда нацизм вновь поднял свою голову, нам как никогда важно быть вместе и сплотиться во имя Победы. В этом единстве - наша сила.

Для нас, потомков героев, День Победы - это символ России. И наш долг - сохранить страну, сделать все, чтобы она оставалась сплоченной и сильной. И мы это сделаем.

Ветеранам и труженикам тыла желаю здоровья и долголетия. Пусть родные и близкие всегда будут рядом с вами. Мы всегда будем гордиться подвигами каждого из вас и передавать их из поколения в поколения.

С праздником, с Днем Победы!
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