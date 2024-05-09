Михаил Асташов поедет в Париж

Бурятские спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм, которые состоятся летом 2024 года в Париже. Первую путевку на Олимпиаду завоевал наш прославленный спортсмен Михаил Асташов. Об этом сообщил тренер чемпиона Николай Тетерин.Напомним, что Михаил родился без рук и ног и, добиваясь спортивных побед, использует специальные протезы. На Паралимпийских играх 2020 года в Токио Асташов завоевал две золотые медали.Летние Паралимпийские игры 2024 (официально - XVII Паралимпийские игры. - Прим. ред.) пройдут сразу же после Олимпиады на тех же спортивных площадках. Как сообщил Николай Тетерин, его подопечный в статусе действующего олимпийского чемпиона вошел в сборную страны по триатлону.Сам же триатлон - это сложный вид спорта, совмещающий 1500 метров вплавь, велосипедный заезд на 40 км и 10 км по стадиону бегом. Перерывов между дисциплинами не предусмотрено, поэтому триатлон считается одним из самых суровых видов спорта в мире.- У Михаила хорошие перспективы выступить на Олимпиаде, он член нашей сборной, правда есть определенные препятствия, - говорит Николай Тетерин.По словам тренера, на ситуацию влияет несколько факторов. Так, состязания по водным видам спорта на французской реке Сене могут быть сорваны. Пробы воды показали, парижская река слишком загрязнена фекалиями, чтобы в ней плавать. Соответственно, «вместо триатлона может быть дуатлон», - смеется Николай Тетерин.Но в этом случае, по его словам, «шансов на победу будет неизмеримо больше, поскольку бег и велосипед - это коронные виды дисциплин у Михаила».Кроме того, осложняет ситуацию большая политика. Международный олимпийский комитет (МОК) принял правила, согласно которым российские спортсмены допускаются до Олимпиады лишь в нейтральном статусе. А также исключительно в индивидуальном зачете и при условии, что атлет не связан с военными клубами.Спортсменам также запретят принимать участие в церемонии открытия Игр, а при их победах не будет играть национальный гимн.После утверждения таких дискриминационных правил от участия в летней Олимпиаде отказались федерации, курирующие бокс, спортивную гимнастику, прыжки в воду и стрельбу из лука. Между тем паралимпийцы пока не высказывались в поддержку бойкота Олимпиады, тем более что результативный век спортсменов с особенностями физического развития очень короток. Если Михаил Асташов пропустит Паралимпийские игры в Париже, то упустит свой шанс вновь получить золотые медали крупнейшего мирового первенства. Скорее всего, навсегда.Между тем второй спортсмен из Бурятии, двукратный чемпион России по боксу Михаил Кушиташвили также намерен побороться за путевку на Олимпиаду. Правда, в отличие от Асташова, кандидат подстелил соломку в политическом плане. Боксер уже пропустил игры в Токио по причине проблем с наркотиками, но в этот раз Кушиташвили намерен не валять дурака, хорошо подготовившись к Олимпиаде.Напомним, что осенью 2020 года суд признал Георгия Кушиташвили виновным в незаконном хранении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии во время задержания. Несмотря на тяжелые статьи УК, восходящую звезду российского бокса не стали сажать в колонию и приговорили к трем годам лишения свободы условно. За него поручились и спортсмены, и политики.Однако, когда завершился двухлетний испытательный срок, в феврале 2022 года боксер уехал из России в Грузию, где принял грузинское гражданство. И уже в мае 2022 года Кушиташвили вышел на ринг в составе сборной Грузии и выиграл чемпионат Европы. На чемпионате мира 2023 года в составе сборной Грузии он взял бронзу. Как рассказывают его тренеры, он готовится принять участие в отборочных соревнованиях в весе до 80 кг. Они начались в Италии, а завершатся в конце мая в Таиланде.Фото: пресс-служба правительства Бурятии