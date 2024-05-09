С флагом по жизни

Во время Второй мировой войны для военнопленных и совершивших различные нарушения солдат создали штрафные батальоны. Эти подразделения наравне с остальными сражались в тяжелых боях. Среди штрафников оказался 16-летний житель Улан-Удэ Ким Андреев, который начал свой воинский путь дезертиром, но завершил бравым солдатом в Берлине. Андреев стал участником водружения Знамени Победы над немецким Рейхстагом, однако скрывал это всю свою жизнь.Советские воины из штрафных батальонов прошли через невообразимые испытания: массированные атаки вражеских позиций, голод, холод, недостаток вооружения и т. д. Они выполняли задачи, которые другие части не могли выполнить. Именно штрафные батальоны зачастую шли первыми во время атаки или штурма важных объектов.В то время участие несовершеннолетних в боевых действиях были не редкостью. Одним из тысячи штрафников, чье имя оказалось забытым, стал уроженец Улан-Удэ - рядовой разведывательной роты Ким Андреев. В 1944 году 16-летнего Кима мобилизовали, после чего он попал на фронт. Однако в первом же бою молодой и неопытный солдат попал под артиллерийский обстрел. Увиденное настолько шокировало его, что сдали нервы. От испуга парень сбежал с передовой. Добрался до железной дороги, спрятался в вагоне товарного поезда и уехал домой. По возвращении в город его встретили родственники. Какое-то время Андреев жил в подполье дома родителей и вспоминал, как сбежал с поля боя.История напоминает повесть Валентина Распутина «Живи и помни», где описывается история иркутского села, куда приехал дезертир Андрей Гуськов. Который по сюжету сбежал из госпиталя, откуда его, толком не подлечив, собирались отправить на фронт. Но, в отличие от героя повести Распутина, судьба Андреева сложилась по-другому.В один из дней Кима увидели соседи и сообщили в НКВД. В тюрьме он познакомился с «врагом народа». Им оказался пожилой мужчина. После допросов их обоих повели на расстрел. Так бы и завершилась жизнь 16-летнего юноши, если бы в последние минуты перед смертью его сосед по камере не нашел нужные слова и не убедил сотрудников НКВД сохранить Андрееву жизнь.Кима вновь отправили на фронт, где он попал в штрафной батальон. Через множество сражений ему удалось дойти до Берлина. Там Андреев стал участником штурма Рейхстага. Более того, как рассказали его родственники, 16-летний юноша оказался в составе отряда, прикрепившего на этом здании красный флаг. Об этом факте своей биографии Ким Андреев рассказал своим детям лишь на смертном одре. Уж слишком велик был стыд за бегство в первый период его боевого пути. Эта история долгое время оставалась в глубокой тайне. Тем более что никто не собирался присваивать звание Героя солдату, который был в штрафной роте. Ведь в этом случае на символ Великой Победы над фашистами могла быть брошена тень.Даже официальная трактовка того, кто в действительности водрузил Знамя Победы над Рейхстагом, дает пищу для размышлений.На сегодняшний день известно, что во время боев возле Рейхстага 30 апреля 1945 года было совершено несколько попыток водружения флага. Перед штурмом изготовили девять знамен. Но только одно осталось висеть после попыток солдат вермахта сбить его артиллерийским огнем.В официальных источниках и воспоминаниях участников штурма, водружение Знамени Победы описано по-разному. Существует несколько версий, как по времени установки флага, так и по участникам события. Официальная версия такова: «30 апреля 1945 года в 14:25 бойцы роты старшего сержанта Сьянова с боями прорвались по лестнице на крышу здания и достигли купола Рейхстага. Установили символ нашей Великой Победы отважные воины: лейтенант Берест, комсомолец красноармеец Егоров и беспартийный младший сержант Кантария».Между тем историки отмечают, что на снимках, зафиксировавших водружение флага, фигурируют не Егоров и Кантария. На всемирно известных фотографиях Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев. Фотограф попросил их попозировать, а в это время еще решался вопрос, кому дать первенство в столь политизированном вопросе с флагом. Кстати, лейтенант Алексей Берест, руководивший группой, в которую вошли Егоров и Кантария, судя по биографии, родился в Украине. Но его фамилия отошла на задний план после выдвижения официального политкорректного дуэта Егоров-Кантария, которым и дали звание Героев Советского Союза.Таким образом, выбор мог быть продиктован символизмом Победы. Русский Михаил Егоров выражал собой русский народ. А Мелитон Кантария был грузином по национальности и символизировал образ тогдашнего вождя - Иосифа Сталина-Джугашвили.Тем не менее в разных регионах страны периодически появляются свидетельства очевидцев, которые уверяют, что первыми установили флаг другие группы советских бойцов.На сайте правительства Псковской области была опубликована информация о том, что к водружению знамени причастны уроженцы региона. Даже указана ссылка на третий том Военной энциклопедии (1995 г., с. 292): «первыми… водрузили Знамя на крыше Рейхстага (на скульптурной группе «Богиня победы») артиллеристы-разведчики 136-й артиллерийской бригады ст. сержанты Г. К. Загитов, А. П. Бобров, А. Ф. Лисименко и сержант М. П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, возглавляемой капитаном В. Н. Маковым…».Судя по фамилиям, это были воины трех национальностей: татарин, русский, украинец. Да что Псковская область… В Казахстане тоже считают, что флаг водрузил их земляк, казах.«В этот день, 30 апреля 1945 года, казахстанцем Рахимжаном Кошкарбаевым, его однополчанином Григорием Булатовым было установлено Знамя Победы над Рейхстагом. За десять дней до официального окончания войны», - пишут СМИ Казахстана.Мы уже вряд ли узнаем, кто в действительности первым добежал под огнем противника до главного здания фашистской Германии и водрузил красный флаг. Но абсолютно точно можно сказать одно - все, кто смог прорваться к Рейхстагу, продемонстрировали выдающееся мужество и преданность своей Родине! За что были удостоены вручения высших наград.Историю никто менять не собирается. И флаг, водруженный Егоровым и Кантарией, официально считается Знаменем Победы. Но стоит отметить, что красных флагов водружалось над Рейхстагом много.Фото: советского военного корреспондента Е. А. Халдея