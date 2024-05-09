Общество 09.05.2024 в 08:15

Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Победы

Уважаемые ветераны и труженики тыла, защитники Отечества! Дорогие земляки!
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Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Победы
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Все дальше в историю уходит победный май 1945 года, но в славной героической истории нашей страны навсегда останутся мужество и стойкость народа, который отстоял нашу Родину от фашизма.

День Победы - символ единения и сплоченности, самопожертвования и несгибаемой воли. В эту великую дату мы отдаем дань памяти и почтения миллионам наших сограждан, отдавших жизнь за свободу, за право жить в свободной стране под мирным небом. Отдаем дань почета и уважения труженикам тыла, не щадя себя обеспечивавшим фронт всем необходимым.

Сегодня уже сыновья и внуки, следуя славным традициям победителей, принимают участие в специальной военной операции, защищают интересы нашей Отчизны.

15 военнослужащих из воинских подразделений Бурятии - участников специальной военной операции удостоены высокого звания Героя Российской Федерации. За мужество и отвагу на полях сражений орденами и медалями награждены сотни наших земляков. Некоторые из них - посмертно. Вечная память погибшим героям!

Долг каждого из нас - хранить память о великом подвиге, чтить славу и доблесть нашего народа, передавать из поколения в поколение традиции высокого патриотизма и единства нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Хүндэтэ дайнай ба ара талын ветеранууд, хүндэтэ нютагаархин! Арадай Хуралай hунгамалнуудай ба өөрынгөө зүгhөө агууехэ Илалтын hайндэрөөр хани халуунаар амаршалнаб! Илалтын үдэр - нангин hайндэр. Агууехэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда манай арад зон нэгэдэжэ, дайсанаа дараа. Та бүгэдэндэ элүүр энхэ, зол жаргал, толгой дээрэтнай хүхэ мүнхэ тэнгэри ходо байг лэ гэжэ хүсэнэб! Һайндэрөөр!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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