Центральный стадион Улан-Удэ очистили от мусора

Минспорта провело субботник возле главного спортивного объекта Бурятии



Традиционный весенний субботник состоялся в Улан-Удэ 24 апреля. Работники городских и республиканских учреждений, а также неравнодушные граждане, вышли на уборку общественных территорий от мусора.



Рядом с Центральным стадионом в Улан-Удэ уборкой занялась спортивная общественность: министерство спорта и молодежной политики, во главе с министром – Вячеславом Дамдинцуруновым, а также сотрудники подведомственных министерству учреждений. Таких, как Дирекция спортивных сооружений Улан-Удэ, республиканская спортивная школа плавания, республиканская спортивно-адаптивная школы.



- Молодцы ветераны из федерации миниволей, которые пришли, поддержали, хотя мы их не звали, они сами проявили инициативу, - говорил Вячеслав Дамдинцурунов.



К слову, министр пришел на субботник со своим сыном Алдаром.



- Почему помощника решил взять? Во-первых, пусть приучается к труду. Во-вторых немного маме дали отдохнуть, - говорил министр.



Подобные субботники для многих стали уже доброй традицией. Которая не только служит на благо города, делая его чище, но и сплачивает людей.



- Я не знаю, что думает современная молодежь. Но для людей нашего поколения, которые родом из Советского Союза, это добрая традиция. И я считаю, что город действительно становится чище. После такой уборки даже рука не должна подниматься мусорить, бросить окурок или еще что-то. Как говорят: чисто не там, где убираются, а там, где не мусорят, - уверен, к примеру, директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва Будажап Цоктоев.



К слову, учреждение в этом году празднует свое 50-летие. И прошедший субботник – не последняя экологическая акция, в которой школа поучаствует этой весной.



- Школа будет проводить ряд мероприятий, связанных с этим юбилеем: спартакиаду, научно-практическую конференцию. В мае мы планируем провести акцию по посадке аллеи яблонь с приглашением ветеранов, - рассказал Будажап Цоктоев.



В итоге субботник прошел довольно результативно: с одного участка собрали больше 50 мешков мусора, которые погрузили в два грузовых автомобиля. Акция прошла в рамках объявленного по всей стране Всероссийского субботника.



