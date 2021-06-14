Бурятия вышла на второе место по заболеваемости коронавирусом в России

Значительный рост случаев заражения зафиксирован среди молодежи





Бурятия занимает второе место по России по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сегодня Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев на заседании Республиканского оперативного штаба.

Рост показателей регистрируется во всех возрастных группах. Особое внимание руководитель Роспотребнадзора Бурятии обратил на то, что большой рост отмечается в возрастной группе 18-29 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в этой категории увеличилась в два раза и на 40 процентов превысила среднереспубликанский показатель.Высокий темп роста заболеваемости наблюдается в районах республики. Средний показатель по районам увеличился в 2,2 раза за последнюю неделю. Наиболее сложная эпидимиологическая ситуация сложилась в Иволгинском, Прибайкальском, Закаменском, Хоринском, Джидинском и Тарбагатайском районах.По данным Минздрава Бурятии, продолжается значительный рост спроса на стационарное лечение. По сравнению с 1 июня число пациентов, получающих лечение в ковидных стационарах, увеличилось в 3,4 раза. При этом 50 процентов больных, находящихся в реанимации, младше 65 лет. Растет потребность в кислороде в связи с увеличением пациентов с осложненной формой инфекции.Медицинские организации расширяют колл-центры для консультации жителей республики. В разы увеличилось количество вызовов скорой и неотложной медицинской помощи.Фото: пресс-служба правительства Бурятии