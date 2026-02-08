Спортивные клубы Бурятии могут получить грант до 3 млрд рублей

С 2 по 12 февраля 2026 года открыт приём заявок на дополнительную финансовую поддержку от Российского спортивного фонда. Участники смогут претендовать на гранты для организации официальных физкультурных и спортивных событий, включённых в Единый календарный план Минспорта России.

К участию приглашаются спортивные клубы (за исключением профессиональных), лиги, образовательные организации в сфере физической культуры и спорта, центры раннего физического развития, Российский студенческий спортивный союз, а также физкультурно-спортивные организации в соответствии с Федеральным законом №329.

Общий объем финансирования конкурса составляет до 3 млрд рублей. Заявки принимаются до 17:00 12 февраля 2026 года.

1. Заполнить электронную форму на портале Фонда: [https://rusportfond.ru/](https://rusportfond.ru/)

2. Распечатать документ, подписать и заверить печатью организации.

3. Направить готовый пакет документов по почтовому адресу Фонда в Москве.

Сроки и контакты:

- Подведение итогов: до 16 марта 2026 года.

- Заключение соглашений: до 1 апреля 2026 года.

- Электронная почта для вопросов: vopros@rusportfond.ru

- Телефон: +7 925-319-70-44