Спорт 08.02.2026 в 10:09

Спортивные клубы Бурятии могут получить грант до 3 млрд рублей

Российский спортивный фонд запускает грантовый конкурс
A- A+
Текст: Номер один
Спортивные клубы Бурятии могут получить грант до 3 млрд рублей
Фото: Номер один

С 2 по 12 февраля 2026 года открыт приём заявок на дополнительную финансовую поддержку от Российского спортивного фонда. Участники смогут претендовать на гранты для организации официальных физкультурных и спортивных событий, включённых в Единый календарный план Минспорта России. 

К участию приглашаются спортивные клубы (за исключением профессиональных), лиги, образовательные организации в сфере физической культуры и спорта, центры раннего физического развития, Российский студенческий спортивный союз, а также физкультурно-спортивные организации в соответствии с Федеральным законом №329.

Общий объем финансирования конкурса составляет до 3 млрд рублей. Заявки принимаются до 17:00 12 февраля 2026 года.

1. Заполнить электронную форму на портале Фонда: [https://rusportfond.ru/](https://rusportfond.ru/)

2. Распечатать документ, подписать и заверить печатью организации.

3. Направить готовый пакет документов по почтовому адресу Фонда в Москве.

Сроки и контакты:

- Подведение итогов: до 16 марта 2026 года.

- Заключение соглашений: до 1 апреля 2026 года.

- Электронная почта для вопросов: vopros@rusportfond.ru

- Телефон: +7 925-319-70-44

Теги
гранты

Все новости

Жителям Бурятии рассказали, как провести день перед Сагаалганом
08.02.2026 в 10:58
На трассе «Байкал» очередное столкновение легковушки с грузовой фурой
08.02.2026 в 10:54
Спортивные клубы Бурятии могут получить грант до 3 млрд рублей
08.02.2026 в 10:09
В Улан-Удэ работники жалуются на психологическое насилие
08.02.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 8 февраля 2026 года
08.02.2026 в 07:01
Филолог из Улан-Удэ спасла автомобилистов страны
08.02.2026 в 07:00
Туристы из Бурятии смогут полететь в Индию через Улан-Батор
07.02.2026 в 15:25
В Бурятии продолжат ремонтировать трассу «Улан-Удэ — Романовка – Чита»
07.02.2026 в 13:28
Жительница Бурятии построила дом на «дальневосточном гектаре» за три года
07.02.2026 в 13:26
Бурятия и Сербия провели телемост к презентации книги о Савве Рагузинском
07.02.2026 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Сборная Бурятии по ушу завоевала 211 медалей
Чемпионат ДФО проходил в Благовещенске
05.02.2026 в 09:02
Лучшие лучники Бурятии уедут в Европу
Спортсмены представят республику на Чемпионате по стрельбе из лука
04.02.2026 в 08:56
Пулевики из Бурятии стали серебряными призерами чемпионата России
Состязания проходят в Ижевске
03.02.2026 в 16:19
Ульяна Тукуренова взяла «бронзу» на престижном Кубке Ярыгина в Красноярске
Спортсменка стала призером международного турнира, который собрал сильнейших атлетов из более чем 20 стран мира
01.02.2026 в 13:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru