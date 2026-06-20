Спорт 20.06.2026 в 11:37

Юные бойцы из Бурятии завоевали две медали чемпионата Монголии

В соседней стране состоялся открытый чемпионат по ММА
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Текст: Карина Перова
Юные бойцы из Бурятии завоевали две медали чемпионата Монголии
Фото: минспорта Бурятии

Спортсмены Федерации панкратиона и грэпплинга Бурятии блеснули на открытом чемпионате Монголии по ММА. Наши юные бойцы завоевали золотую и серебряную медали.

Амарсан Бадмажапов стал чемпионом турнира в весовой категории до 57 кг. Александр Шестаков взял «серебро» в весовой категории до 67 кг, одержав три уверенные победы на пути к финалу.

«Наши спортсмены вновь подтвердили высокий уровень бурятской школы единоборств на международной арене. Поздравляю ребят с достойным выступлением, а также благодарю тренеров за качественную подготовку. Желаю новых побед и ярких достижений!», – прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

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