Спорт 20.06.2026 в 11:37
Юные бойцы из Бурятии завоевали две медали чемпионата Монголии
В соседней стране состоялся открытый чемпионат по ММА
Текст: Карина Перова
Спортсмены Федерации панкратиона и грэпплинга Бурятии блеснули на открытом чемпионате Монголии по ММА. Наши юные бойцы завоевали золотую и серебряную медали.
Амарсан Бадмажапов стал чемпионом турнира в весовой категории до 57 кг. Александр Шестаков взял «серебро» в весовой категории до 67 кг, одержав три уверенные победы на пути к финалу.
«Наши спортсмены вновь подтвердили высокий уровень бурятской школы единоборств на международной арене. Поздравляю ребят с достойным выступлением, а также благодарю тренеров за качественную подготовку. Желаю новых побед и ярких достижений!», – прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.