Юные бойцы из Бурятии завоевали две медали чемпионата Монголии

Спортсмены Федерации панкратиона и грэпплинга Бурятии блеснули на открытом чемпионате Монголии по ММА. Наши юные бойцы завоевали золотую и серебряную медали.

Амарсан Бадмажапов стал чемпионом турнира в весовой категории до 57 кг. Александр Шестаков взял «серебро» в весовой категории до 67 кг, одержав три уверенные победы на пути к финалу.

«Наши спортсмены вновь подтвердили высокий уровень бурятской школы единоборств на международной арене. Поздравляю ребят с достойным выступлением, а также благодарю тренеров за качественную подготовку. Желаю новых побед и ярких достижений!», – прокомментировал министр спорта Бурятии Иван Козырев.