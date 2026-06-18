Спорт 18.06.2026 в 08:57

Федерация спортивной борьбы Бурятии обрела нового президента

Чимита Бальжинимаева сменил мастер спорта по вольной борьбе Баир Мункуев
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Текст: Андрей Константинов
Федерация спортивной борьбы Бурятии обрела нового президента
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ состоялось отчетно-выборное собрание Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия. Как сообщили в министерстве спорта РБ, новым президентом организации избран мастер спорта по вольной борьбе Баир Мункуев. Он сменил на этом посту председателя горсовета Улан-Удэ Чимита Бальжинимаева, который возглавлял федерацию на протяжении семи лет. 

«Спортивная борьба остается одним из самых успешных и популярных видов спорта в нашей республике. Уверен, что под руководством Баира Мункуева федерация продолжит развивать традиции бурятской школы борьбы, поддерживать спортсменов и готовить новые победы на всероссийских и международных соревнованиях», – отметил министр спорта Бурятии Иван Козырев. 
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