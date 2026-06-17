Спортсмены привезли в Бурятию бронзу из Бразилии

Сегодня в аэропорту Бурятии встретили борцов-призёров чемпионата мира по спортивной борьбе среди студентов. Накануне он прошел в Бразилии.

Буянто Шадапов и Борис Баршуев достойно представили Россию и Бурятию на международной арене, завоевав бронзовые медали мирового первенства.

- Победы наших спортсменов – это труд большого количества людей: тренеров, федерации, партнёров, семьи, всех кто поддерживает и помогает спортсменам на пути к высоким достижениям. Такие победы подтверждают высокий уровень бурятской школы борьбы и вдохновляют подрастающее поколение на новые спортивные свершения. Желаю Буянто и Борису не останавливаться на достигнутом, продолжать развиваться и радовать нас новыми победами, - написал министр спорта республики Иван Козырев в своем канале.

Фото: минспорт РБ