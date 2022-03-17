Инвесторам Дальнего Востока и Арктики дали отсрочку по исполнению обязательств до конца 2022 года

«Правительство Российской Федерации в ежедневном режиме принимает необходимые меры для урегулирования ситуации в стране – стабилизации рынка и содействия отечественному бизнесу. Осуществляется поддержка экономики Дальнего Востока. Особое внимание уделяется реализации проектов резидентов ТОР и свободного порта. Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели, инвестирующие в Дальний Восток, успешно реализовывали свои проекты, и готовы им в этом помогать» - отметил Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«К инвесторам, столкнувшимся с временными трудностями в связи с санкционным давлением, не будут применяться в этом году меры ответственности. Резидентам будут даны дополнительные время и возможности для продолжения реализации проектов в рамках преференциальных режимов» - пояснил и.о. генерального директора КРДВ Николай Запрягаев.

До конца 2022 года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) не будет расторгать соглашения с резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), а также ТОР «Столица Арктики» в случае нарушения инвесторами сроков выполнения и других обязательств по соглашениям.Принятое решение распространяется на всех резидентов преференциальных режимов. В первую очередь направлено на поддержку активных предпринимателей, которые уже приступили к реализации проектов (оформлению земельного участка, выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, вводу в эксплуатацию), но столкнулись с объективными сложностями, возникшими по независящим от резидентов причинам (продление сроков поставок оборудования, материалов, сложности с привлечением финансирования, увеличение сроков выполнения работ и пр.).Сегодня, по данным Минвостокразвития России, с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тысяч проектов на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. Инвестируется более 5,7 трлн рублей, из которых 1,9 трлн уже вложены. Создается более 195 тысяч новых рабочих мест – 82,7 тысяч уже созданы.