Экономика и бизнес 17.03.2022 в 17:56

Инвесторам Дальнего Востока и Арктики дали отсрочку по исполнению обязательств до конца 2022 года

КРДВ не будет расторгать соглашения с резидентами ТОР и свободного порта Владивосток
A- A+
Текст: Эльвира Долговых
Инвесторам Дальнего Востока и Арктики дали отсрочку по исполнению обязательств до конца 2022 года
pixabay.com
До конца 2022 года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) не будет расторгать соглашения с резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), а также ТОР «Столица Арктики» в случае нарушения инвесторами сроков выполнения и других обязательств по соглашениям.

«Правительство Российской Федерации в ежедневном режиме принимает необходимые меры для урегулирования ситуации в стране – стабилизации рынка и содействия отечественному бизнесу. Осуществляется поддержка экономики Дальнего Востока. Особое внимание уделяется реализации проектов резидентов ТОР и свободного порта. Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели, инвестирующие в Дальний Восток, успешно реализовывали свои проекты, и готовы им в этом помогать»

- отметил Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Принятое решение распространяется на всех резидентов преференциальных режимов. В первую очередь направлено на поддержку активных предпринимателей, которые уже приступили к реализации проектов (оформлению земельного участка, выполнению проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, вводу в эксплуатацию), но столкнулись с объективными сложностями, возникшими по независящим от резидентов причинам (продление сроков поставок оборудования, материалов, сложности с привлечением финансирования, увеличение сроков выполнения работ и пр.).

«К инвесторам, столкнувшимся с временными трудностями в связи с санкционным давлением, не будут применяться в этом году меры ответственности. Резидентам будут даны дополнительные время и возможности для продолжения реализации проектов в рамках преференциальных режимов»

- пояснил и.о. генерального директора КРДВ Николай Запрягаев.
Сегодня, по данным Минвостокразвития России, с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке реализуется более 2,6 тысяч проектов на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток. Инвестируется более 5,7 трлн рублей, из которых 1,9 трлн уже вложены. Создается более 195 тысяч новых рабочих мест – 82,7 тысяч уже созданы.
Теги
инвестиции

Все новости

В Улан-Удэ срочно требуются работники в новый садик
17.03.2022 в 18:19
В Бурятии продолжается строительство моста протяженностью в 7 км
17.03.2022 в 18:07
Бурятские врачи спасли 900-граммовую малышку
17.03.2022 в 17:59
Инвесторам Дальнего Востока и Арктики дали отсрочку по исполнению обязательств до конца 2022 года
17.03.2022 в 17:56
В Бурятии есть база для создания межотраслевых промышленных кластеров - Андрей Шпиленко
17.03.2022 в 17:52
В Бурятии кяхтинцы жалуются на опасную проводку в больнице
17.03.2022 в 17:50
В Улан-Удэ отметят восьмилетие «Крымской весны»
17.03.2022 в 17:28
Улан-удэнцы смошенничали на командировочных расходах
17.03.2022 в 17:21
В Бурятии опровергли фейк о выплатах в 10 тысяч рублей на каждого ребенка
17.03.2022 в 16:44
Китай не поддерживает санкции США против России - официально
17.03.2022 в 16:36
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
В Бурятии есть база для создания межотраслевых промышленных кластеров - Андрей Шпиленко
Республика подписала соглашение с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ
17.03.2022 в 17:52
Глава Бурятии заявил о задержании 9 тысяч железнодорожных вагонов из РФ на Украине
Алексей Цыденов предложил Путину списать долги по лизинговым платежам за арестованную за рубежом технику
17.03.2022 в 09:54
В Бурятии резко подорожали макаронные изделия
Люди шокированы темпами обесценивания российского рубля

17.03.2022 в 09:25
Реконструкция дамбы в Улан-Удэ завершится до 2024 года
Росводресурсы направили в регион 245 млн рублей на мероприятия 2022 года
17.03.2022 в 09:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru