Бурятия и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

В Москве 17 июня на VI международном форуме «Путешествуй!» Туристский информационный центр «Байкал» Бурятии и Агентство развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха (Якутия) заключили соглашение.

Оно направлено на развитие межрегионального взаимодействия в сфере туризма, продвижение туристического потенциала двух республик, обмен опытом и реализацию совместных инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма.

Регионы будут обмениваться лучшими практиками в сфере продвижения туристических направлений, развивать туристско-информационные центры, организовывать событийные мероприятия и рассматривать возможности реализации совместных проектов.

По словам директора ТИЦ «Байкал» Арюны Мантатовой, для Бурятии – это возможность познакомить жителей другого региона с туристическим потенциалом нашей республики.