Экономика и бизнес 19.06.2026 в 16:29

Мойдодыр дорого обошелся Индире Шагдаровой

За контрафактные товары с предпринимательницы взыскали более 1,7 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
Мойдодыр дорого обошелся Индире Шагдаровой
Фото: архив «Номер один»
В Арбитражном суде Бурятии завершилось рассмотрение иска АО «Киностудия «Союзмультфильм» к известному предпринимателю, хозяйке торговой сети «Абсолют» Индире Шагдаровой. Напомним, мультипликаторы требовали взыскать с бизнес-вумен компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Винни-Пух» (1,5 млн рублей) и «Мойдодыр» (15,8 млн рублей). Итого – более 17 миллионов рублей.

Основанием для подачи иска стали контрафактные товары, которые представители «Союзмультфильма» обнаружили в «Абсолюте». В их числе были губки для посуды, стиральный порошок и средство для мытья посуды «Clean&shine», микрофибровые салфетки, соль и таблетки для посудомоечных машин, тряпки для пола и ряд других товаров бытового назначения. Также в деле фигурировали два наименования молокосодержащих продуктов и вареная сгущенка.

В ходе судебного разбирательства юристы торговой сети намекали на готовность заключить мировое соглашение. Однако, достичь его не удалось.

17 июня Арбитражный суд Бурятии огласил свой вердикт: иск удовлетворить частично. За нарушение исключительных прав на товарный знак «Винни-Пух» с Индиры Шагдаровой взыскано 12 тысяч рублей, за «Мойдодыр» - 1 миллион 752 тысячи рублей. Также предпринимательницу обязали оплатить 1365 рублей судебных издержек и 40450 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

У Индиры Шагдаровой есть месяц на обжалование судебного решения в вышестоящей инстанции.
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