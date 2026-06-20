В Бурятии проценты по кредитам могут снизиться уже в ближайшую неделю

19 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25%. Об этом сообщает РБК.

Это девятое подряд снижение ставки, которое последовало за началом цикла смягчения денежно-кредитных условий в июне 2025 года. Изначально Банк России понижал ставку более значительными шагами в 100–200 базисных пунктов, но в дальнейшем перешел к снижению на 50 базисных пунктов.

Снижение ключевой ставки Банком России может привести к удешевлению кредитов для населения и бизнеса в Бурятии. На следующей неделе ожидается, что банки начнут пересматривать свои кредитные предложения в сторону снижения процентных ставок.