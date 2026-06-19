Экономика и бизнес 19.06.2026 в 13:32

Монголия будет закупать нефть из Казахстана для своего нового НПЗ

Страна диверсифицирует глобальные риски в сфере энергетических поставок
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Текст: Иван Иванов
Монголия будет закупать нефть из Казахстана для своего нового НПЗ
Фото: архив «Номер один»

Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням принял делегацию Казахстана во главе с первым заместителем министра торговли и интеграции Айжан Адиловной Бижановой. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в нефтяной отрасли, атомной энергетике и геологии.

Особое внимание было уделено реализации Меморандума о взаимопонимании между двумя странами в сфере нефтяного сектора. Согласно информации портала «Монцамэ», документ предусматривает проведение исследований по вопросам поставок сырой нефти и нефтепродуктов в Монголию.

В связи с глобальными проблемами с поставками нефтепродуктов, Монголия диверсифицирует свои энергетические стратегии, в том числе по импорту казахстанской нефти, которая необходима для загрузки будущего строящегося НПЗ. Также стороны договорились о создании совместной рабочей группы для координации двустороннего сотрудничества.

Казахстанская сторона также выразила заинтересованность в получении информации о перспективных инвестиционных проектах в горнодобывающей отрасли Монголии. А монгольская сторона подтвердила готовность представить соответствующие проекты.

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с 17 по 23 июня

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