В Улан-Удэ запустили продажу летних авиабилетов на Ольхон

В Бурятии стартовали продажи летних авиабилетов на остров Ольхон. Об этом сообщил директор аэропрта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своих социальных сетях.

«Ура! Открыта продажа на рейс Улан-Удэ - Ольхон на лето! Это супер популярный рейс, который ежедневно летает из международного аэропорта Байкал на самый большой остров Байкала. Все на рейс! Авиакомпания «Аврора», Авиакомпания «Сила», так держать!»,

- сообщил он.



Отметим, это направление вошло в список субсидируемых на 2023 год.

Как писал «Номер один», прошлым летом пассажиры оценили преимущества прямого рейса на остров Ольхон – билеты раскупили заранее при том, что полеты в Хужир осуществляли два раза в день.





Фото: Номер один