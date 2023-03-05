Экономика и бизнес 05.03.2023 в 17:21

В Улан-Удэ запустили продажу летних авиабилетов на Ольхон

Напомним, самолеты до байкальского острова будут летать ежедневно
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ запустили продажу летних авиабилетов на Ольхон

В Бурятии стартовали продажи летних авиабилетов на остров Ольхон. Об этом сообщил директор аэропрта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своих социальных сетях.

«Ура! Открыта продажа на рейс Улан-Удэ - Ольхон на лето! Это супер популярный рейс, который ежедневно летает из международного аэропорта Байкал на самый большой остров Байкала. Все на рейс! Авиакомпания «Аврора», Авиакомпания «Сила», так держать!», 

 - сообщил он.

Отметим, это направление вошло в список субсидируемых на 2023 год.

Как писал «Номер один», прошлым летом пассажиры оценили преимущества прямого рейса на остров Ольхон – билеты раскупили заранее при том, что полеты в Хужир осуществляли два раза в день. 


Фото: Номер один

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