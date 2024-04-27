Экономика и бизнес 27.04.2024 в 20:31

В Бурятии расширили особо охраняемую территорию на берегу Байкала

Теперь туда добавился Северо-Байкальский район
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии расширили особо охраняемую территорию на берегу Байкала

В Бурятии расширили границы особо охраняемой территории «Побережье Байкала». В нее будут добавлены территории, расположенные на берегу Байкала в Северо-Байкальском районе. Это поможет сохранить уникальную экосистему озера Байкал и Слюдянских озер (Северо-Байкальский район), а также развить туристский потенциал на их территории.

- Сейчас берег Байкала испытывает серьезную антропогенную нагрузку от тысяч туристов, особенно летом. При таком потоке людей остаются следы негативного воздействия на природу - горы неубранного мусора, вытоптанная растительность и местами вырубленные деревья. Единственный способ сохранить экосистему озера и его побережья – это ввести особый режим охраны на всей территории, - пояснили в минприроды Бурятии.

Напомним, до внесения изменений ООПТ «Побережье Байкала» находилась в границах Прибайкальского и Кабанского района с береговой линией Байкала, протяженностью 24 километра.

19 апреля 2024 года вступил в силу закон «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.06.2012 № 342 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»».

- Теперь согласно ему территория ООПТ на берегу Байкала будет расширена за счет включения пяти дополнительных участков в Северо-Байкальском районе, - сообщили в Минприроды Бурятии.

Эти участки «Северный Байкал», «Гоуджекит», «Ярки», «Хакусы», «Томпа». Протяжённость всей береговой линии (длина) составляет 31953 м. Ширина варьирует от 50 м до 2830 м.

Участки в Северо-Байкальском районе получат новый рекреационный статус, что поможет получить им ряд важных преимуществ.

Расширение границ ООПТ откроет возможности для создания туристско-рекреационной и природоохранной инфраструктуры. Это поможет снизить негативное воздействие на экосистему озера Байкал и обеспечит комфортные условия для отдыха граждан.

Территория будет находиться под охраной государственных инспекторов Бурприроды, что уменьшит вероятность нарушений действующего на территории особого природоохранного режима.

- Будет проведена работа по созданию условий для регулируемого отдыха туристов - экотроп, визит-центров, обустроенных мест отдыха с беседками, скамейками, местами для разведения огня, мангальной зоной и иной необходимой инфраструктурой. Все стройки в границах ООПТ будут осуществляться с учетом требований природоохранного законодательства. Никаких производств на территории особо охраняемой территории не будет, - прокомментировали в министерстве.

ООПТ регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала» была создана 09 июня 2012 года. Сегодня обязанности по осуществлению организации, охраны и использования особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала» возложены на БУ «Бурприрода».

Расширение границ рекреационной местности «Побережье Байкала» соответствует целям и задачам федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма» нацпроекта «Экология».


Фото: Номер один

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