Экономика и бизнес 27.04.2024 в 10:25

Супермаркеты Бурятии наторговали в прошлом году на 44,9 миллиардов рублей

В сравнении с 2022 годом оборот торговых сетей увеличился на 10,3 процентов
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Супермаркеты Бурятии наторговали в прошлом году на 44,9 миллиардов рублей

По данным Бурятстата оборот розничной торговли розничных торговых сетей Бурятии в 2023 году составил 44,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 10,3% больше по сравнению с 2022 годом.

Торговые сети Бурятия сформировали 16,7% общего объема оборота розничной торговли (в 2022 г. – 16,0%).

При этом в Бурятии в 2023 году число организаций розничной торговли, отнесенных к розничной торговой сети, кроме микропредприятий, составило 169 единиц.  К ним отнесены предприятия, имеющие два и более торговых объекта под общим управлением, или два и более торговых объекта, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

Интересно отметить, что 71 процент предприятий розничных торговых сетей приходился на обособленные подразделения, юридические лица которых зарегистрированы за пределами Бурятии.

Что касается структуры оборота торговли, то здесь больше половины продаж приходится на пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Доля продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 55,3% (в 2022 г. –  53,9%), 
непродовольственных товаров – 44,7% (в 2022 г. – 46,1%).

Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия розничных торговых сетей в 2023 году значительно выросла (114,1% к 2022 г.) по сравнению с непродовольственными товарами (105,8% к 2022 г.).


Фото: Номер один

 

Все новости

В Улан-Удэ на месте старых складов построят современный тренировочный комплекс
27.04.2024 в 11:19
В Улан-Удэ заброшенная гостиница стала рассадником болезней, преступлений и пожаров
27.04.2024 в 11:09
Жительница Улан-Удэ потеряла автомобиль из-за пьяного сожителя
27.04.2024 в 11:00
Школьники Бурятии могут попробовать себя в сфере искусства
27.04.2024 в 10:44
Льгота по транспортному налогу для участников СВО
27.04.2024 в 10:42
Супермаркеты Бурятии наторговали в прошлом году на 44,9 миллиардов рублей
27.04.2024 в 10:25
Экскаваторщик из Бурятии не смог стать миллионером
27.04.2024 в 10:24
В Бурятии директора коммунальной компании судили за воду
27.04.2024 в 10:09
В Бурятии простятся с 48-летним военным из Кижингинского района
27.04.2024 в 09:58
В Улан-Удэ на праздники покажут лазерную инсталляцию
27.04.2024 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

Читайте также
Бурятия получит 870 миллионов рублей на инвестиционные проекты
Средства пойдут на строительство автодорог и расселение жителей по программе «Дальневосточный квартал»
27.04.2024 в 09:41
Мэр Улан-Удэ: «Городские маршруты» официально стали нашими
Завершена сделка по передаче доли Матхановых в собственность города
27.04.2024 в 09:21
В Бурятии насчитывается более 43 тысяч племенных сельхозживотных
Это крупный рогатый скот, лошади, яки, овцы
26.04.2024 в 10:32
Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина
При этом цены на бензин и дизельное топливо за последнюю неделю немного поднялись
25.04.2024 в 12:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru