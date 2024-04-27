Супермаркеты Бурятии наторговали в прошлом году на 44,9 миллиардов рублей

По данным Бурятстата оборот розничной торговли розничных торговых сетей Бурятии в 2023 году составил 44,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 10,3% больше по сравнению с 2022 годом.

Торговые сети Бурятия сформировали 16,7% общего объема оборота розничной торговли (в 2022 г. – 16,0%).

При этом в Бурятии в 2023 году число организаций розничной торговли, отнесенных к розничной торговой сети, кроме микропредприятий, составило 169 единиц. К ним отнесены предприятия, имеющие два и более торговых объекта под общим управлением, или два и более торговых объекта, которые используются под единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации.

Интересно отметить, что 71 процент предприятий розничных торговых сетей приходился на обособленные подразделения, юридические лица которых зарегистрированы за пределами Бурятии.

Что касается структуры оборота торговли, то здесь больше половины продаж приходится на пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Доля продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 55,3% (в 2022 г. – 53,9%),

непродовольственных товаров – 44,7% (в 2022 г. – 46,1%).

Продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия розничных торговых сетей в 2023 году значительно выросла (114,1% к 2022 г.) по сравнению с непродовольственными товарами (105,8% к 2022 г.).





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