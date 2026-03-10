Экономика и бизнес 10.03.2026 в 11:37

«Улан-Удэстальмост» может лишиться оборудования на 80 млн рублей

Налоговики хотят забрать у предприятия два очень дорогих станка
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Арбитражный суд Бурятии принял к производству иск Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по управлению долгом к ООО «Улан-Удэстальмост». В нем налоговики требуют обратить взыскание на имущество предприятия, заложенное по договору залога. Его истец и ответчик заключили 25 июля 2024 года.

В перечне имущества, которые налоговики хотят взыскать, названы всего два, но очень дорогих станка. Это турецкая сверлильная установка 3АDM 1200 CNC 2023 года выпуска и сверлильная установка ADOP 3000*1200 для обработки листового материала. Она также выпущена в Турции в 2023 году.

Оба заложенных станка предполагается продать с публичных торгов. Рыночная стоимость первого оценена в 37,3 млн рублей, второго – в 45,8 млн рублей.

Напомним, с осень прошлого года «Улан-Удэстальмост» находится в глубоком кризисе. В декабре  из-за огромной задолженности по налоговым платежам ФНС инициировала процедуру банкротства завода. А энергетики требуют, чтобы предприятие перешло на автономное электроснабжение – также из-за больших долгов.

Сейчас счета «Стальмоста» заблокированы, а завод выполняет только мелкие заказы. Единственный вариант спасения предприятия – новый инвестор, которого власти Бурятии усиленно пытаются найти. 
«Улан-Удэстальмост» может лишиться оборудования на 80 млн рублей
