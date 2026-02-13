Экономика и бизнес 13.02.2026 в 13:52

В Улан-Удэ суд отложил вопрос о банкротстве «Стальмоста»

Следующее заседание пройдет через месяц
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд отложил вопрос о банкротстве «Стальмоста»
Фото: архив «Номер один»
Арбитражный суд Бурятии отложил судебное разбирательство по вопросу банкротства ООО «Улан-Удэстальмост». Следующее заседание, на котором предприятие могут признать несостоятельным, состоится 17 марта.

Напомним, в декабре прошлого года Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия направило в Арбитражный суд заявление о признании «Стальмоста» банкротом. Завод на тот момент задолжал по налоговым платежам свыше 132 миллионов рублей.

Кризис на заводе разразился осенью прошлого года, когда часть сотрудников предприятия перевели на неполный график работы. Как сообщал министр промышленности Бурятии Денис Гармаев, одной из причин сложной ситуации стала неоплата со стороны заказчиков на сумму свыше 100 млн рублей, а также отсутствие новых заказов.

За последнее время в адрес завода поступила масса исков о взыскании задолженности. А «Читаэнергосбыт» потребовал и вовсе отключить «Стальмост» от внешних электросетей и перевести его на автономное питание. Причиной этого также стала многомиллионная задолженность завода перед энергетиками. 

Несколько лет назад «Улан-Удэстальмост» уже проходил процедуру банкротства. Тогда властям республики удалось спасти предприятие благодаря новому инвестору, в роли которого выступил бизнесмен Туфан Садыгов. Однако год назад у предпринимателя начались серьезные проблемы – правоохранители обвинили его в мошенничестве в особо крупном размере.
Теги
улан-удэстальмост банкротство

Все новости

Автовладельцев в Улан-Удэ просят убрать машины с обочин
13.02.2026 в 17:52
Бурятия примет участие в Восточном экономическом форуме
13.02.2026 в 17:06
В Бурятии бывший защитник Родины стал серийным мошенником
13.02.2026 в 16:36
На Байкале в Бурятии браконьеры выловили почти три тонны рыбы
13.02.2026 в 16:28
Где детская мечта о танцах становится профессией на всю жизнь
13.02.2026 в 16:24
В Улан-Удэ выбрали лучших педагогов бурятского языка
13.02.2026 в 15:53
В Бурятии спасли двухлетнего малыша, проглотившего 20 магнитных шариков
13.02.2026 в 15:22
В Бурятии могут возродить выпуск пеляди в озера Еравны
13.02.2026 в 14:58
«Собирайтесь, ваш ребенок утонул»
13.02.2026 в 14:55
В селе в Бурятии должникам ставят заглушки на канализацию
13.02.2026 в 14:39
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Бурятия примет международный форум «Создано на Дальнем Востоке»
Масштабное событие состоится в мае
12.02.2026 в 17:09
Предприниматель из Бурятии возьмется за форель
А также за производство кормов
12.02.2026 в 10:50
В пригороде Улан-Удэ появится круглогодичная зона отдыха
Проект «Четыре сезона» будут реализовать в течение трех лет
12.02.2026 в 10:18
Тарифы мобильной связи теперь можно найти на маркетплейсе
11.02.2026 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru