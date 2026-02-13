Экономика и бизнес 13.02.2026 в 13:52
В Улан-Удэ суд отложил вопрос о банкротстве «Стальмоста»
Следующее заседание пройдет через месяц
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии отложил судебное разбирательство по вопросу банкротства ООО «Улан-Удэстальмост». Следующее заседание, на котором предприятие могут признать несостоятельным, состоится 17 марта.
Напомним, в декабре прошлого года Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия направило в Арбитражный суд заявление о признании «Стальмоста» банкротом. Завод на тот момент задолжал по налоговым платежам свыше 132 миллионов рублей.
Кризис на заводе разразился осенью прошлого года, когда часть сотрудников предприятия перевели на неполный график работы. Как сообщал министр промышленности Бурятии Денис Гармаев, одной из причин сложной ситуации стала неоплата со стороны заказчиков на сумму свыше 100 млн рублей, а также отсутствие новых заказов.
За последнее время в адрес завода поступила масса исков о взыскании задолженности. А «Читаэнергосбыт» потребовал и вовсе отключить «Стальмост» от внешних электросетей и перевести его на автономное питание. Причиной этого также стала многомиллионная задолженность завода перед энергетиками.
Несколько лет назад «Улан-Удэстальмост» уже проходил процедуру банкротства. Тогда властям республики удалось спасти предприятие благодаря новому инвестору, в роли которого выступил бизнесмен Туфан Садыгов. Однако год назад у предпринимателя начались серьезные проблемы – правоохранители обвинили его в мошенничестве в особо крупном размере.
