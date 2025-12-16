Экономика и бизнес 16.12.2025 в 15:50
«Улан-Удэстальмост» хотят пустить в автономное плавание
Предприятие давно перестало платить за электричество
Текст: Андрей Константинов
Очередной виток кризиса на предприятии «Улан-Удэстальмост», крупнейшем производителе мостовых и промышленных металлоконструкций на Дальнем Востоке, продолжает усугубляться. Уже несколько месяцев завод не платит за потребленную электроэнергию и накопил огромный долг. Сейчас энергетики пытаются через суд заставить предприятие отключится от электросетей и перейти на автономное питание.
Согласно материалам арбитражных дел, долг завода перед «Читаэнергосбытом» только с марта по конец июня этого года составил 13,6 млн рублей. Предприятие не платит, но просто отключить его, как в таких случаях поступают со многими другими потребителями, нельзя – не позволяет закон. В связи с этим недавно энергокомпания даже пожаловалась на завод в Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Там провели проверку и составили в отношении «Стальмоста» административный протокол.
В ходе его рассмотрения в суде представитель завода пояснила, что причиной неоплаты счетов за электричество стало отсутствие финансовых средств и просила учесть тяжелое материальное положение предприятия при назначении наказания. В итоге суд выкатил «Стальмосту» штраф в размере 50 тысяч рублей.
Понимая, что штраф никак не повлияет на ситуацию, а долг будет и дальше расти, «Читаэнергосбыт» сделал нестандартный ход. Недавно энергокомпания подал в суд новый иск, где потребовала от предприятия добровольно отключиться от электросетей.
Как сказано в иске, поскольку завод систематически не платит за потребленную электроэнергию, то он должен установить за свой счёт автономные источники питания. На это отводится два месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Затем предприятие должно самостоятельно полностью отключиться от внешней энергосети. Причем, это действие должно пройти под контролем специалистов «Читаэнергосбыта» и «Россетей Сибири». К слову, им завод также задолжал немалую сумму.
Как быстро будет рассмотрен этот иск, не ясно – пока по делу назначено только предварительное заседание. «Номер один» будет следить за ходом дела.
Напомним, о новом кризисе на заводе стало известно в октябре. Тогда часть сотрудников предприятия перевели на неполный график работы. Как сообщил министр промышленности Бурятии Денис Гармаев, одной из причин сложной ситуации на предприятии стала неоплата со стороны заказчиков на сумму свыше 100 млн рублей, а также отсутствием новых заказов.
В ноябре в ходе прямого эфира ситуацию на «Стальмосте» комментировал глава Бурятии. Алексей Цыденов назвал ее сложной и заверил, что власти делают все возможное для спасения промышленного гиганта.
