Культура 19.03.2024 в 13:58

В Улан-Удэ проведут музей-пати

Мероприятие состоится 22 марта в музее истории Бурятии
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В Улан-Удэ проведут музей-пати

Национальный музей Бурятии приглашает всех желающих на музейную вечеринку – музей-пати, 22 марта в 16.00 (возрастное ограничение 12+). В программе мероприятия – игры, музыкальные конкурсы, викторины, мастер-классы. Также гости смогут посетить 7 выставок, которые проходят сейчас в музее.

Мероприятие состоится в музее истории Бурятии имени Хангалова, по адресу: ул. Профсоюзная, 29. Доступно по Пушкинской карте

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: «Номер один»

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 марта

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