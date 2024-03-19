В Улан-Удэ проведут музей-пати

Национальный музей Бурятии приглашает всех желающих на музейную вечеринку – музей-пати, 22 марта в 16.00 (возрастное ограничение 12+). В программе мероприятия – игры, музыкальные конкурсы, викторины, мастер-классы. Также гости смогут посетить 7 выставок, которые проходят сейчас в музее.

Мероприятие состоится в музее истории Бурятии имени Хангалова, по адресу: ул. Профсоюзная, 29. Доступно по Пушкинской карте

Возрастное ограничение 12+

Фото: «Номер один»