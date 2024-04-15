Культура 15.04.2024 в 13:48

Фестиваль PIZZICATO в Улан-Удэ завершился концертом пианиста Дмитрия Маслеева

На концерте прозвучали произведения Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фестиваль PIZZICATO в Улан-Удэ завершился концертом пианиста Дмитрия Маслеева

С 17 марта по 14 апреля в Улан-Удэ проходил фестиваль камерной музыки Бурятской государственной филармонии PIZZICATO (6+). В рамках фестиваля зрители услышали органистку из Москвы Юлию Иконникову в Римско-католическом соборе, насладились дуэтом виолончелиста Бориса Андрианова и пианиста Петра Лаула. Завершился фестиваль выступлением талантливого пианиста-виртуоза родом из Улан-Удэ Дмитрия Маслеева. 

Дмитрий — победитель конкурса Чайковского, солист Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист Бурятии. Его выступления на малой родине неизменно проходят с аншлагом — пианиста знают и любят в родном городе и раскупают билеты на его выступления мгновенно. Не меньший успех сопровождает пианиста и по всей России, и далеко за её пределами.

В I отделении программы прозвучали произведения Людвига ван Бетховена: Соната №8 до минор, ор.13 и Соната №17 ре минор, ор.31 № 2. Во II отделении зрители услышали композиции Сергея Рахманинова: Элегию ми-бемоль минор, Прелюдию до-диез минор, «Осколки», «Польку», избранные этюды-картины из ор.39.

Зрители долго не могли отпустить Дмитрия и три раза вызывали его на бис. Пианист исполнил на бис Адажио И.С. Баха — Марчелло, «В пещере горного короля» Э. Грига и Ноктюрн № 20 до-диез минор Шопена. 


Фото: скриншот из видео

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с 10 по 16 апреля

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