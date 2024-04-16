В Бурятии хормейстер стал лауреатом стипендии правительства России

Хормейстер Бурятского государственного академического театра оперы и балета Майдар Дамбаев стал лауреатом стипендии правительства России. Стипендия предназначена для молодых деятелей культуры и искусства. Решение о её назначении принимает Союз театральных деятелей РФ.

В приоритете деятели культуры, которые обучились в театральных вузах Москвы и Санкт-Петербурга и затем уехали работать по специальности в регионы России.

Майдар Дамбаев подал заявку как хормейстер Бурятского театра оперы и балета, где он работает с 2021 года. Молодой деятель окончил Московскую государственную консерваторию в 2019 году.

Смешанный хор под руководством Майдара Дамбаева регулярно дает сольные концерты с большой разнообразной программой. Хор выступает не только в Улан-Удэ, но и в других городах - Кяхте и Гусиноозерске. Также планируются гастроли в Монголии.

Фото: "Номер Один"



