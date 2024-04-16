Культура 16.04.2024 в 12:38

В Бурятии хормейстер стал лауреатом стипендии правительства России

Майдар Дамбаев работает хормейстером в Бурятском театре оперы и балета
A- A+
Текст: Елена Патрикеева
В Бурятии хормейстер стал лауреатом стипендии правительства России

Хормейстер Бурятского государственного академического театра оперы и балета Майдар Дамбаев стал лауреатом стипендии правительства России. Стипендия предназначена для молодых деятелей культуры и искусства. Решение о её назначении принимает Союз театральных деятелей РФ.

В приоритете деятели культуры, которые обучились в театральных вузах Москвы и Санкт-Петербурга и затем уехали работать по специальности в регионы России.

Майдар Дамбаев подал заявку как хормейстер Бурятского театра оперы и балета, где он работает с 2021 года. Молодой деятель окончил Московскую государственную консерваторию в 2019 году.

Смешанный хор под руководством Майдара Дамбаева регулярно дает сольные концерты с большой разнообразной программой. Хор выступает не только в Улан-Удэ, но и в других городах - Кяхте и Гусиноозерске. Также планируются гастроли в Монголии.

Фото: "Номер Один"


Теги
театр оперы и балета стипендии

Все новости

Жителей Бурятии призывают подать налоговые декларации
16.04.2024 в 12:50
В Бурятии прощаются с мобилизованным военным
16.04.2024 в 12:46
В Бурятии хормейстер стал лауреатом стипендии правительства России
16.04.2024 в 12:38
В Бурятии начался отбор детей в Школу креативных индустрий «Байкал АРТ»
16.04.2024 в 12:32
Власти Улан-Удэ напомнили о штрафах за самовольную подрезку деревьев
16.04.2024 в 12:15
Четверо жителей Улан-Удэ не захотели пройти досмотр на железнодорожном вокзале
16.04.2024 в 11:59
Мэрия Улан-Удэ: паводковая ситуация остается сложной
16.04.2024 в 11:54
В Улан-Удэ мошенники не пожалели 89-летнюю бабушку
16.04.2024 в 11:36
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали наркоманов
16.04.2024 в 11:35
Республиканский роддом поделился счастливой статистикой родов
16.04.2024 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
В Кяхтинском музее открыли бюст монгольскому писателю Бямбын Ринчен
Музей увековечил память своего выдающегося земляка
15.04.2024 в 16:57
В Забайкальском крае участник СВО открыл персональную выставку
На выставке представлены картины и оружие
15.04.2024 в 15:24
Фестиваль PIZZICATO в Улан-Удэ завершился концертом пианиста Дмитрия Маслеева
На концерте прозвучали произведения Людвига ван Бетховена и Сергея Рахманинова
15.04.2024 в 13:48
В Улан-Удэ выступил хор им. Свешникова

Концерт состоялся 13 апреля

14.04.2024 в 10:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru