В Бурятии начато расследование из-за свадьбы местного депутата

В разгар роста эпидемии COVID-19 местный политик устроил праздник с участием 300 гостей



В Бурятии начато расследование о проведении в минувшие выходные крупного банкета в одном из заведений Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Установлено место проведения мероприятия. Сотрудники Роспотребнадзора проведут проверку выполнения санитарно-эпидемиологических требований в заведнии. В отношении участников мероприятия также проведут работу правоохранительные органы», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Вчера в социальных сетях появился пост в "Аноним 03", вызвавший бурю негодования у местных жителей – по словам очевидца, бурятский политик на днях отметил пышную свадьбу, на которой присутствовало не менее 300 человек.



- Как всегда, пока власти вводят ограничения для простых людей, а для депутатов закон не писан! Смотрите, вчера какую свадьбу закатил депутат Хурала - на 300 человек, не меньше... Там никто не соблюдает ни масочный режим, ни правила! Для них их же законы не работают! Обнимаются, целуются толпой, а потом эти же элитные господа все койки позанимают, чтобы простые смертные в отделение не могли попасть. И что это за народная партия такая? Зачем вообще этот пир во время чумы? – сообщил возмущенный житель.



К посту приложили соответствующие фотографии и видеоролики. Учитывая, что в республике тяжелая ковидная обстановка, сообщение вызвало бурю негодования у местных жителей – многие требовали привлечь к ответственности как депутата, так и должностное лицо общественного заведения.



Предполагается, что местный политик относится к фракции КПРФ. Действие происходило на выходных в местном торгово-развлекательном центре, судя по видео, Capital mall.





фото: Аноним 03