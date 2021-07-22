В Улан-Удэ наркодилерам ужесточили сроки

После жалобы прокурора суд накинул им еще по два года колонии



Верховный суд Бурятии после жалобы прокуратуры изменил приговор в отношении двух жителей Улан-Удэ. В марте 2021 года районный суд признал их виновными в покушении на бесконтактный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Осужденным дали по 5 лет лишения свободы.

«Верховный суд республики, согласившись с доводами апелляционного представления государственного обвинителя, признал, что преступление совершено не по предварительному сговору группой лиц, а организованной группой. Осужденным усилено наказание до 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Фото: «Номер один» «Верховный суд республики, согласившись с доводами апелляционного представления государственного обвинителя, признал, что преступление совершено не по предварительному сговору группой лиц, а организованной группой. Осужденным усилено наказание до 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»

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