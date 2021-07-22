Жители Бурятии ощутили монгольское землетрясение

Сильнее всего толчки ощущались в Кяхтинском районе
Сегодня в 9.50 утра в МЧС Бурятии поступило сообщение о землетрясении на территории Монголии. Его магнитуда составила 4,7 балла, эпицентр находился в 88 километрах южнее поселка Кудара-Сомон Кяхтинского района. По информации ЕДДС, незначительные толчки ощущались в населенных пунктах Шарагол, Наушки, Кяхта. Рабочими группами администраций сельских поселений организовано обследование объектов жизнеобеспечения.
«Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали», - уточнили в МЧС.
Отголоски монгольского землетрясения ощутили жители не только районов Бурятии, но и Улан-Удэ.
«Да, было чувствовалось на Элеваторе». «Было, даже на работе почувствовали». «Мухоршибирь тряхнуло конкретно», «До Кяхты дошло, по собаке только понял, сначала думал большой грузовик едет», пишут пользователи соцсетей.
Фото: pixabay.com
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