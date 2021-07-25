В Бурятии перекрыли федеральную трассу из-за ДТП

Время перекрытия дороги не сообщается



В Республике Бурятия временно закрыто движение транспорта на участке трассы Р-258 "Байкал" по причине ДТП, сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Бакал".



"25.07.2021 с 12:32 (по местному времени) на участке производства строительно-монтажных работ с 572 по 590 км автомобильной дороги Р-258 "Байкал" закрыто движение автотранспорта. Причина - ДТП", - говорится в сообщении.



Фото: pixabay.com



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