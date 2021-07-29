В Бурятии рыбак нашел в реке труп

Предположительно, это тело мужчины



Сегодня в Селенгинском районе на реке Убукун рыбак обнаружил тело человека, зацепившееся за прибрежный куст. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, прибывшие спасатели транспортировали погибшего из труднодоступного места по реке до пологого берега. Там тело, предположительно мужчины, передали полицейским.

Напомним, по состоянию на середину июля в водоемах Бурятии



Фото: «Номер один» Напомним, по состоянию на середину июля в водоемах Бурятии утонули 20 человек , в том числе восемь детей. Тела нескольких погибших пока найти не удалось.Фото: «Номер один»

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