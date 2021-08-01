В Бурятии спасли туриста, поднимавшегося на "Пик любви"

У мужчины схватило спину так, что он не мог передвигаться



31 июля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с. Кырен оказывали помощь мужчине 37 лет на «Пике любви» Тункинского района, которому стало плохо при подъёме на высоту. У мужчины были боли в спине, самостоятельно передвигаться он не мог, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



"Работники БРПСС обеспечили спуск пострадавшего и передали его работникам медицинской помощи", - добавили в ведомстве.



Фото: pixabay.com



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