Житель Бурятии напал с ножом на сожителя бывшей жены

От неминуемой смерти мужчину спас знакомый





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Тарбагатай, обвиняемого в покушении на убийство.

«В декабре 2020 года пьяный мужчина из чувства ревности нанес сожителю бывшей жены 5 ударов ножом. Преступные действия злоумышленника были пресечены находившимся в доме знакомым потерпевшего», - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.



Фото: pixabay.com «В декабре 2020 года пьяный мужчина из чувства ревности нанес сожителю бывшей жены 5 ударов ножом. Преступные действия злоумышленника были пресечены находившимся в доме знакомым потерпевшего», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com

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