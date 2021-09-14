14.09.2021
В Бурятии на реке Иркут нашли труп

В Бурятии на реке Иркут нашли труп

Тело мужчины спасатели передали полицейским

Вчера на реке Иркут возле села Мойготы Тункинсокго района было обнаружено тело человека. На место происшествия выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Спасатели перевезли тело мужчины с отмели на берег, где передали полицейским, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.

Фото: «Номер один»
труп


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