В Бурятии молодой сельчанин украл телефон у «слишком заносчивого» москвича

Таким образом парень решил проучить гостя из столицы





6 июля в полицию с заявлением о краже обратилась 68-летняя жительница села Новоильинск. Женщина рассказала, что временно не проживает в доме, однако периодически приходит проверить имущество. В очередной визит хозяйка обнаружила взломанную входную дверь. Из дома были похищены диван, телевизор, стиральная машина, печное литье и одежда.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Злоумышленник, зная, что в доме никого нет, проник в него и за несколько раз перенес похищенное имущество к своей родственнице.Как сообщили в МВД Бурятии, молодой человек также подозревается в краже телефона у жителя Москвы и хищении денег с его счета.«Молодой человек приехал в гости к сестре злоумышленника в начале августа. Ночью 6 августа, когда гость уснул, парень выставил окно и проник в дом к родственнице. Он похитил лежащий на тумбочке телефон стоимостью 24 тысячи рублей, а позже, с помощью мобильного приложения, перевел на свой счет три тысячи рублей. Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что хотел проучить слишком заносчивого гостя», - рассказали в МВД Бурятии.Похищенное имущество изъято полицейскими и возвращено владельцам. По фактам краж возбуждены уголовные дела.Фото: pixabay.com