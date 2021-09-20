В Улан-Удэ на Шефском подъеме разбился мотоциклист

Молодой человек госпитализирован





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием мотоциклиста. По предварительным данным, около 16 часов на Шефском подъеме байкер столкнулся с автомобилем «Хендэ», после чего врезался в лежащий на обочине камень и перевернулся.





В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Известно, что прав на управление мотоциклом у него не было.





Фото: ГИБДД Бурятии