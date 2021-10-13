В Улан-Удэ малыша ударило закрывающейся дверью трамвая

В МУП «Управление трамвая» принесли извинения маме ребенка



МУП «Управление трамвая» провели служебную проверку по факту зажатия дверьми ребенка. 11 октября в сети интернет распространилась публикация о том, что 7 октября дверью трамвая был зажат ребенок. По данному факту на предприятии была инициирована служебная проверка в ходе, которой были изучены записи с видеорегистратора, взяты объяснительные с водителя трамвая и кондуктора.









"Анализ записи наружного видеорегистратора показал, что посадка-высадка на остановочном пункте «Республиканский бизнес инкубатор» была полностью завершена (на остановочном пункте не осталось людей). Водитель трамвая в зеркало заднего вида действительно убедился в завершении пассажирами посадки-высадки и после чего подал команду на закрытие двери. При этом увидеть выход пассажиров в салонное зеркало также не было возможности из-за стоящих пассажиров. В действиях водителя нарушений не выявлено", - сообщили в МУП "Управление трамвая".



Там добавили, что пассажир с ребенком не заблаговременно начала движение в сторону выхода.



"Для пассажиров с детьми, инвалидов, пожилых людей предусмотрены места на передней площадке в начале салона. Сделано это специально для людей, которым требуется больше времени для посадки-высадки. Осуществлять посадку и высадку необходимо именно в первую дверь, для обеспечения максимального контроля со стороны водителя трамвая, - добавили в МУПе и принесли извинения. - В данном случае предприятие приносит извинения пассажиру за причиненный испуг, но также просит пассажиров готовиться к выходу заблаговременно, держаться за поручни во время движения трамвая.



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