В Бурятии наркоман за отказ в знакомстве попытался обворовать девушку

Не сумев вырвать у нее из рук телефон, он убежал



Экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о попытке грабежа на улице Борсоева. Возле общежития учебного заведения злоумышленник попытался отобрать сотовый телефон у студентки, сообщили в пресс-службе ведомства.



Росгвардейцы посадили потерпевшую в служебный автомобиль и приступили к поиску подозреваемого. На улице Коммунистическая девушка опознала в одном из прохожих нападавшего, который был одет в яркую бордовую куртку и в руках держал зеленый пакет.



"В ходе личного досмотра и установления личности у молодого человека из отворота брюк выпал сверток с травянистой массой. Задержанный 23-летний житель г. Гусиноозерска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в отдел полиции. Молодой человек рассказал, что хотел познакомиться с девушкой, но получил отказ. Тогда злоумышленник безуспешно попытался вырвать телефон у нее из рук и убежал", - рассказали в Росгвардии.



По результатам экспертизы установлено, что в свертке находился «каннабис» массой около 6 граммов. Органы следствия возбудили уголовные дела.



Фото: пресс-служба Росгвардии Бурятии



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