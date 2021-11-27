В Улан-Удэ пропала молодая красивая девушка

Она ушла из дома 19 ноября и не вернулась





В Улан-Удэ полиция разыскивает 26-летнюю Оксану Коноплеву, которая 19 ноября ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Заявление о ее пропаже поступило в полицию вчера, 26 ноября.

Приметы: европейской внешности, рост 174 см, плотного телосложения, волосы светлые.Была одета: вязаная шапка серого цвета, пуховик бежевого цвета с капюшоном, на котором имеется мех чёрного цвета, джинсы синего цвета, светлые ботинки (угги) с рисунком зайчика.При себе имеет рюкзак черного цвета.МВД Бурятии просит граждан при наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении незамедлительно сообщить по телефонам: 8-964-406-96-02, 8-924-555-97-55, 8-924-011-13-11 или 102 (112).