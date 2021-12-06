На севере Бурятии спасли очередного застрявшего в наледи автомобилиста

На помощь водителю подоспели пожарные



Ранним утром 5 декабря вблизи Северомуйска при переправе через выступившую наледь автомобиль частично ушел под лед. На помощь водителю выехали пожарные.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пожарный автомобиль вытащил застрявшую машину в безопасное место. Водитель был в удовлетворительном состоянии.



Напомним, это уже не первое подобное происшествие в окрестностях Северомуйска. В конце ноября при переправе через ручьи и наледь там уже провалились под лед



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пожарный автомобиль вытащил застрявшую машину в безопасное место. Водитель был в удовлетворительном состоянии.Напомним, это уже не первое подобное происшествие в окрестностях Северомуйска. В конце ноября при переправе через ручьи и наледь там уже провалились под лед несколько автомобилей Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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