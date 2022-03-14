Происшествия 14.03.2022 в 12:20

На Украине героически погиб майор 11 десантно-штурмовой бригады

Алексей Ильницкий посмертно награждён Орденом Мужества
A- A+
Текст: Эльвира Долговых
На Украине героически погиб майор 11 десантно-штурмовой бригады
В Краснодарском крае простились с майором 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Алексеем Ильницким. Указом Президента России Алексей Ильницкий посмертно награждён Орденом Мужества. Он героически погиб при выполнении специальной операции на Украине, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Алексей Ильницкий 11 лет прослужил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в г. Улан-Удэ.

Майор окончил 26-ю школу станицы Челбасская, которая находится в Краснодарском крае. Прошел обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище. Отличник боевой подготовки. Участвовал в проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Награждён медалями министерства обороны РФ.
 

«Бурятия не забудет подвиг своего героя. Вся республика разделяет скорбь с близкими. Алексей Ильницкий навсегда останется примером мужества и патриотизма, любви к своей Отчизне. Он с гордостью пронес честь и память о наших воинах-освободителях, которые отстояли нашу страну в Великой Отечественной войне. Сейчас он так же - в Бессмертном полку. Имя его бессмертно. Вечная память герою»

- выразил соболезнования зампред Правительства Бурятии Пётр Мордовской. 



Напомним, подразделения бригады из Улан-Удэ приняли тяжелый бой в районе Каховки, куда направились для занятия моста через реку Днепр. В ходе боя ранение получил и командир бригады Денис Шишов. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. Указом президента России Денису Шишову присвоено звание Героя России. Его заместитель подполковник Денис Глебов погиб. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества.
Теги
Украина

Все новости

На Украине героически погиб майор 11 десантно-штурмовой бригады
14.03.2022 в 12:20
В Бурятии похоронили еще одного бойца десантно-штурмовой бригады
14.03.2022 в 11:47
Каждый третий россиянин собирается оформить карту UnionPay
14.03.2022 в 10:58
В Бурятии обиженный сельчанин разгромил дом девушки-соседки
14.03.2022 в 10:32
В Бурятии появится отделение древней конно-спортивной игры
14.03.2022 в 10:32
Бурятия примет 1402 беженца из ДНР и ЛНР
14.03.2022 в 10:15
В Бурятии выздоровели от COVID-19 более 104 тысяч человек
14.03.2022 в 10:10
В Бурятии рассчитывают выйти на допандемийный уровень турпотока в майские праздники
14.03.2022 в 09:56
Судебные приставы Бурятии взыскали пассажирке автобуса 225 тысяч рублей
14.03.2022 в 09:47
Жители Улан-Удэ снова жалуются на обман в косметической компании
14.03.2022 в 09:20
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 марта

Читайте также
В Бурятии обиженный сельчанин разгромил дом девушки-соседки
Парню не понравилось, что его выгнали
14.03.2022 в 10:32
В Бурятии выздоровели от COVID-19 более 104 тысяч человек
Число жертв коронавируса в республике приближается к 3 тысячам  
14.03.2022 в 10:10
Жители Улан-Удэ снова жалуются на обман в косметической компании
Горожане сообщают, что их заманивают на процедуры, а после настойчиво требуют взять продукцию в кредит
14.03.2022 в 09:20
В Бурятии бизнесмена оштрафовали за скупку древесины у «черных лесорубов»
Сумма штрафа превысила полмиллиона рублей
14.03.2022 в 08:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru