На Украине героически погиб майор 11 десантно-штурмовой бригады

«Бурятия не забудет подвиг своего героя. Вся республика разделяет скорбь с близкими. Алексей Ильницкий навсегда останется примером мужества и патриотизма, любви к своей Отчизне. Он с гордостью пронес честь и память о наших воинах-освободителях, которые отстояли нашу страну в Великой Отечественной войне. Сейчас он так же - в Бессмертном полку. Имя его бессмертно. Вечная память герою»

- выразил соболезнования зампред Правительства Бурятии Пётр Мордовской.