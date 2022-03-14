Происшествия 14.03.2022 в 12:20
На Украине героически погиб майор 11 десантно-штурмовой бригады
Алексей Ильницкий посмертно награждён Орденом Мужества
Текст: Эльвира Долговых
В Краснодарском крае простились с майором 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Алексеем Ильницким. Указом Президента России Алексей Ильницкий посмертно награждён Орденом Мужества. Он героически погиб при выполнении специальной операции на Украине, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Алексей Ильницкий 11 лет прослужил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в г. Улан-Удэ.
Майор окончил 26-ю школу станицы Челбасская, которая находится в Краснодарском крае. Прошел обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище. Отличник боевой подготовки. Участвовал в проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Награждён медалями министерства обороны РФ.
Напомним, подразделения бригады из Улан-Удэ приняли тяжелый бой в районе Каховки, куда направились для занятия моста через реку Днепр. В ходе боя ранение получил и командир бригады Денис Шишов. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. Указом президента России Денису Шишову присвоено звание Героя России. Его заместитель подполковник Денис Глебов погиб. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества.
Алексей Ильницкий 11 лет прослужил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в г. Улан-Удэ.
Майор окончил 26-ю школу станицы Челбасская, которая находится в Краснодарском крае. Прошел обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище. Отличник боевой подготовки. Участвовал в проведении контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе. Награждён медалями министерства обороны РФ.
«Бурятия не забудет подвиг своего героя. Вся республика разделяет скорбь с близкими. Алексей Ильницкий навсегда останется примером мужества и патриотизма, любви к своей Отчизне. Он с гордостью пронес честь и память о наших воинах-освободителях, которые отстояли нашу страну в Великой Отечественной войне. Сейчас он так же - в Бессмертном полку. Имя его бессмертно. Вечная память герою»- выразил соболезнования зампред Правительства Бурятии Пётр Мордовской.
Напомним, подразделения бригады из Улан-Удэ приняли тяжелый бой в районе Каховки, куда направились для занятия моста через реку Днепр. В ходе боя ранение получил и командир бригады Денис Шишов. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. Указом президента России Денису Шишову присвоено звание Героя России. Его заместитель подполковник Денис Глебов погиб. Указом президента РФ он посмертно награжден орденом Мужества.
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