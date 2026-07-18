Происшествия 18.07.2026 в 12:24

В Бурятии полиция объявила в розыск двух подростков

Они ушли из социального учреждения
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полиция объявила в розыск двух подростков
МВД Бурятии сообщило о розыске 15-летнего Никиты Волкова и 14-летнего Алексея Маслова. Сегодня утром подростки ушли из социального учреждения в Заиграевском районе и не вернулись.

Никита Волков

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 155 сантиметров, глаза зеленые, светло-русые волосы.

Был одет: мастерка черная, брюки черные.

Ранее уходил.

Алексей Маслов

Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост 140 сантиметров, глаза карие, темно-коричневые волосы.

Был одет: кофта черная, штаны черные.

При наличии информации о разыскиваемых подростках или их местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (30136) 56-3-39, 8 (30136) 4-13-71, 8 (924) 755-08-05 или 102.
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