Общество 18.07.2026 в 10:40

В Монголии выросли цены на бензин

Стоимость литра топлива поднялась на 250 тугриков
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Текст: Иван Иванов
В Монголии выросли цены на бензин
Фото: архив «Номер один»
В Монголии вступили в силу новые тарифы на нефтепродукты — стоимость литра бензина АИ‑92 увеличится на 250 тугриков. При этом ситуация с дизельным топливом складывается противоположным образом: его цена снизится на 150 тугриков за литр. Соответствующее решение приняло Министерство промышленности и минеральных ресурсов страны, сообщает портал «Монголия.Сейчас».

Ключевым фактором изменений стали новые закупочные цены, установленные российскими поставщиками, в том числе компанией «Роснефть». Зависимость Монголии от российского топлива остаётся крайне высокой: на долю России приходится около 97% всего импорта нефтепродуктов в страну. Из‑за такой тесной связи любые колебания на топливном рынке России моментально отражаются на ценах в Монголии.

Текущая корректировка цен во многом обусловлена непростой ситуацией внутри самой России. На внутреннем рынке страны наблюдается дефицит топлива, вызванный сбоями в работе нефтеперерабатывающих заводов и ростом спроса. В качестве одной из мер по стабилизации обстановки российские власти рассматривают возможность ограничения экспорта нефтепродуктов. Для стран‑импортёров, включая Монголию, такой шаг может обернуться дополнительными сложностями с поставками и дальнейшим ростом цен.

В монгольском министерстве подчёркивают, что держат ситуацию на постоянном контроле. Ведомство внимательно следит за развитием событий на международном рынке и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы поставки топлива оставались стабильными и бесперебойными. На сегодняшний день обновлённые тарифы уже действуют: сети автозаправочных станций приступили к реализации горючего по новым ценам.
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