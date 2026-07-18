Происшествия 18.07.2026 в 17:02

Житель Бурятии умер после удара топором по голове

Тело погибшего обнаружили спустя неделю
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии умер после удара топором по голове
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве. 
 
Как сообщили в Следственном комитете, вечером 2 апреля обвиняемый у себя в квартире в Гусиноозерске распивал спиртное со знакомым. Позднее между мужчинами произошла ссора. В ее ходе хозяин схватил топор и нанес им удары по голове гостя. Несмотря на ранения, потерпевший смог сбежать и добрался до своего дома, но там вскоре умер. Его тело спустя почти неделю обнаружил родственник. 

«Следователи установили круг знакомых потерпевшего, при их проверке в подъезде возле квартиры фигуранта были обнаружены обильные следы крови. Мужчину задержали и взяли под стражу. В ходе допроса он дал признательные показания», - рассказали в следственном ведомстве. 
 
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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убийство

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