Житель Бурятии умер после удара топором по голове

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в Следственном комитете, вечером 2 апреля обвиняемый у себя в квартире в Гусиноозерске распивал спиртное со знакомым. Позднее между мужчинами произошла ссора. В ее ходе хозяин схватил топор и нанес им удары по голове гостя. Несмотря на ранения, потерпевший смог сбежать и добрался до своего дома, но там вскоре умер. Его тело спустя почти неделю обнаружил родственник.«Следователи установили круг знакомых потерпевшего, при их проверке в подъезде возле квартиры фигуранта были обнаружены обильные следы крови. Мужчину задержали и взяли под стражу. В ходе допроса он дал признательные показания», - рассказали в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.