В Бурятии учения спровоцировали лесной пожар

За прошедшие сутки в лесах Бурятии зафиксировали три пожара. В Баргузинском и Тункинском районах их причинами стало неосторожное обращение с огнём, в Кяхтинском районе возгорание спровоцировали учения и стрельбы.«По состоянию на утро 18 июля пожар в Баргузинском районе ликвидирован на площади 0,02 га. Возгорание в Кяхтинском и Тункинском районах на общей площади 27,1 га продолжаются. Угрозы перехода огня на населённые пункты и объекты экономики нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.В борьбе с огнем задействованы 27 человек и 6 единиц специализированной техники.