Происшествия 18.07.2026 в 10:22

В Бурятии учения спровоцировали лесной пожар

Всего за сутки в лесах произошло три возгорания
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии учения спровоцировали лесной пожар
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в лесах Бурятии зафиксировали три пожара. В Баргузинском и Тункинском районах их причинами стало неосторожное обращение с огнём, в Кяхтинском районе возгорание спровоцировали учения и стрельбы.

«По состоянию на утро 18 июля пожар в Баргузинском районе ликвидирован на площади 0,02 га. Возгорание в Кяхтинском и Тункинском районах на общей площади 27,1 га продолжаются. Угрозы перехода огня на населённые пункты и объекты экономики нет», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В борьбе с огнем задействованы 27 человек и 6 единиц специализированной техники.
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с 15 по 21 июля

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