Модно жить в Бурятии

В Бурятии впервые за пять лет зафиксирован миграционный прирост. И хотя отток молодежи в более крупные города продолжается, есть и обратная сторона. Вопреки расхожему настроению «пора валить», все больше молодых людей выбирают другой путь - возвращаются, чтобы создавать, творить и развиваться на родине.По данным Совета женщин при главе Бурятии, главная демографическая проблема региона - высокий уровень миграции молодых людей в возрасте от 22 до 32 лет, а также отток абитуриентов в другие регионы. За последние десять лет количество жителей Бурятии в возрастной группе 15 - 29 лет сократилось на 74,3 тыс. человек - это население целого города, которое вынужденно или осознанно покинуло республику.Причины типичны для большинства регионов Дальнего Востока и Сибири. Экономический дисбаланс: средняя зарплата в Улан-Удэ составляет 64 тыс. рублей, в то время как в соседнем Иркутске - 85 тысяч, то есть предлагаемые зарплаты не соответствуют ожиданиям. Не всегда есть условия для профессионального роста, а система, по мнению экспертов, зачастую рассматривает молодежь исключительно как объект воспитания, а не как субъект развития.Тем не менее в социальных сетях набирает силу новый тренд. Молодежь, которая учится в Москве или Санкт-Петербурге, активно снимает ролики про Бурятию и Улан-Удэ, сопровождая их подписями вроде: «они, живущие в западной части страны, меня не понимают, потому что я из Бурятии» - с кадрами дацанов, шаманских атрибутов и бууз. Подобные ролики набирают многотысячные просмотры. Тренд подхватили и выходцы из Забайкалья и других регионов России.Также попадаются публикации о том, что именно в Бурятии «с молоком матери впитали уважение ко всем конфессиям и религиям, одинаково уважают разные культуры и именно здесь мирно сосуществуют церкви, дацаны и шаманские центры».Блогер-музыкант из Бурятии, живущий в Санкт-Петербурге под псевдонимом «Идолз», и вовсе призвал учить не английский, а бурятский язык. Он активно использует в своем творчестве бурятские слова, а недавно выпустил песню «Байкал».Есть и те, кто, вернувшись на родину, активно создают собственные сообщества, объединяя людей вокруг одного дела или увлечения. А молодые люди из Улан-Удэ снимают ролики про свой город, которые собирают в комментариях восторженные и ностальгические отзывы земляков.- Я родилась и выросла в Бурятии. После школы, как и многим молодым людям, мне захотелось попробовать жизнь в большом городе. Выбрала Санкт-Петербург, тогда это было очень популярно. Отец купил мне квартиру еще на этапе строительства, чтобы я не жила в общежитии или на съемной квартире. В этом плане мне очень повезло, - начинает свой рассказ 27-летняя Елена Вельмицкая.Когда квартира была готова, девушка переехала в город на Неве. Но довольно быстро поняла, что это не ее история.- Главная причина - климат. Я ребенок, избалованный солнцем, и петербургская серость давалась мне тяжко. Со временем вернулась в Улан-Удэ. Жить с мамой уже не хотелось, а аренда жилья стоит целое состояние. Поэтому решила продать квартиру в Санкт-Петербурге и купить жилье в Улан-Удэ, - рассказывает Елена.По словам девушки, кроме климата, большую роль сыграл образ жизни: она поняла, что ей неблизок ритм больших городов - огромные расстояния, постоянная спешка, большое количество людей.- Мне комфортнее более спокойная жизнь. Здесь можно буквально за час оказаться на природе, в лесу или у воды. Для меня это очень важно, потому что именно природа помогает восстанавливать силы. Ну и, конечно, здесь я встретила своего будущего мужа. Поэтому сегодня Бурятия для меня - это не только родина, но и место, где находятся мои близкие и мое ощущение дома, - делится Вельмицкая.Кстати, Елена занимается тату-искусством и сегодня активно ведет блог о своей жизни и творчестве.- Единственное, что я хорошо умела - это рисовать, поэтому для меня было логично развиваться в творческом направлении. Выбор пал на рисование на людях. Первые годы работала дома и училась самостоятельно методом проб и ошибок. Позже меня пригласили в студию, где я смогла учиться у коллег, перенимать опыт. Со временем мне стало этого недостаточно и я начала проходить обучение у мастеров из других городов России. Постепенно росло качество работ, расширялась клиентская база. Неожиданно мой профиль заметил владелец тату-студии на Бали и предложил приехать работать к ним. Я согласилась и планировала остаться на год-два, но спустя три месяца здоровье начало подводить, поэтому решила вернуться домой и не рисковать, - комментирует девушка.По возвращении на родину Елена поняла — ожидания совпали с реальностью: в небольшом городе конкуренция ниже, чем в мегаполисах. Поэтому здесь действительно работает простой принцип: если качественно выполнять свою работу и хорошо относиться к людям, то развивается и репутация, и клиентская база.Из явных плюсов возвращения домой Елена не раз отмечала климат: несмотря на переменчивость погоды, количество солнечных дней перекрывает многие недостатки. Она призналась, что очень зависима от солнца и замечает, насколько оно влияет на ее состояние.- Мне нравится компактность Улан-Удэ: здесь не нужно тратить часы на дорогу через весь город. Нравится, что сейчас люди все чаще интересуются местной культурой и начинают ею гордиться - действительно пошла мода на свою идентичность, и всегда с гордостью говорю, что я из Бурятии. Еще одна особенность нашего региона - чувство общности: бурятские сообщества есть практически везде, даже за границей, даже на Бали. Отдельно хочу сказать о природе: Байкал, леса, степи - это невероятное богатство, а возможность за несколько часов оказаться в палатке на берегу озера вдали от городской суеты - настоящая роскошь. Также радует, что в городе стало появляться больше мероприятий, фестивалей и общественных инициатив, - продолжает Вельмицкая.Из минусов девушка отмечает высокую стоимость жилья и аренды.- Удивительно, но цены на жилье у нас сопоставимы с крупными городами, а уровень зарплат значительно ниже. Остается актуальной проблема с рабочими местами и возможностями для профессионального роста, поэтому многие молодые люди уезжают. Серьезно беспокоит и экологическая ситуация - загрязнение воздуха, вырубка лесов, проблемы, связанные с сохранением Байкала. Очень хочется, чтобы нашу природу берегли и защищали, потому что это главное богатство региона, - отмечает Елена.В этом году девушка выходит замуж, жениху, как и ей, 27 лет. Так что в Улан-Удэ станет еще на одну интернациональную семью больше.- Познакомились мы благодаря общим друзьям и моей работе: он хотел сделать татуировку - друзья посоветовали меня. Так мы и познакомились, пообщались и сразу почувствовали искру. Самое важное событие - в этом месяце мы официально становимся семьей. После этого планируем много работать и копить на строительство собственного дома: нам очень хочется жить ближе к природе и создать пространство для своей семьи. Также постепенно начинаем готовиться к беременности. Конечно, пугает нестабильность в стране и в мире, но нашей любви слишком много, чтобы делить ее только между нами, - заключает Елена.Большой город - та же Москва или Северная столица - для многих представителей молодежи перестал быть главной мечтой. Эмоциональная усталость, бесконечные траты на аренду и работа на два фронта, чтобы поддержать уровень жизни, заставляют молодежь сдавать назад.Если еще десять лет назад считалось, что карьерный успех возможен только в столице, то сегодня зумеры все чаще говорят: «Жить, а не выживать». Раньше возвращение в родной город после переезда в столицу воспринималось как неудача, но теперь это совсем не так.Более того, 67% зумеров мечтают о собственном доме за городом. Тот же тренд на реставрацию старых дач и домов в деревне набирает обороты: молодые люди хотят «абстрагироваться от шумной жизни» и иметь свое пространство. Таким образом, сегодняшние зумеры переписывают сценарий успеха - они выбирают не «покорение столицы», а качество жизни, реализуя свои проекты в том числе в малых городах.