Проект строительства газопровода через Бурятию столкнулся с проблемами

Переговоры по проекту газопровода «Сила Сибири‑2» зашли в тупик из‑за принципиальных разногласий между Россией и Китаем по условиям поставок газа. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, китайская сторона готова согласиться на строительство газопровода лишь при условии, что Россия будет поставлять газ по ценам внутреннего российского рынка. Такая позиция была доведена до главы «Газпрома» Алексея Миллера перед визитом президента России Владимира Путина в Пекин в мае. По данным издания, китайские чиновники прямо посоветовали российским представителям не возвращаться к обсуждению вопроса, если условия не будут пересмотрены.Напомним, ранее Газпром поставлял в Европу газ по цене около400 $ за кубометр. Китайская сторона хочет покупать газ за 80$ - именно во столько газ, в среднем, обходится для российских потребителей.По оценке WSJ, фактически Китай предлагает Москве взять на себя часть финансовой нагрузки, по сути субсидируя поставки по новому газопроводу. Это ставит под сомнение экономическую целесообразность проекта для российской стороны, поскольку продажа газа по внутренним ценам лишает экспортные поставки традиционной маржинальности.Проект «Сила Сибири‑2» предполагает транспортировку до 50 млрд кубометров газа в год с месторождений Ямала в Китай через территорию Монголии. Современное название проект носит с 2015 года, но его реализация неоднократно откладывалась. Проектирование стартовало в 2020 году, а в сентябре 2025 года «Газпром» и китайская CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири‑2» и газопровода «Союз Восток» через Монголию. Текущие разногласия могут привести к очередной отсрочке или даже пересмотру параметров проекта.Для Бурятии ситуация имеет особое значение: маршрут газопровода традиционно рассматривался как фактор экономического развития региона — за счёт создания рабочих мест, развития инфраструктуры и налоговых поступлений. Задержка реализации проекта означает отсрочку этих эффектов, а также сохранение неопределённости для местных подрядчиков и поставщиков услуг, рассчитывавших на участие в строительстве. Кроме того, инфраструктурные планы, привязанные к прокладке газопровода, могут быть заморожены, что скажется на темпах развития транспортной и энергетической сети республики.