Общество 18.07.2026 в 10:26

В Госдуме призвали разблокировать Telegram

Парламентарии полагают, что мессенджер трудно заменить по функционалу
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Текст: Иван Иванов
В Госдуме призвали разблокировать Telegram
Фото: архив «Номер один»
Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов в интервью RTVI заявил о необходимости снять блокировку с мессенджера Telegram и искать «точки соприкосновения» с его основателем Павлом Дуровым.

По словам депутата, блокировка сервиса ощутимо сказывается на коммуникации, в том числе в чувствительных регионах. В частности, Обухов обращал внимание на сложности с доставкой срочных уведомлений в приграничных территориях после попыток перехода на альтернативные платформы. Ранее группа депутатов направляла запрос главе Минцифры с просьбой оценить эффективность действующих ограничений.

В Минцифры, комментируя ситуацию, указывали на систематические нарушения со стороны ряда иностранных мессенджеров, а также на то, что их использование нередко связано с мошенническими схемами. В ведомстве подчёркивали, что в России развиваются собственные конкурентоспособные решения для обмена сообщениями, и приводили статистику о снижении числа ИТ‑преступлений после введения ограничительных мер.

Позиция депутатов отражает и более широкий общественный запрос: несмотря на продвижение отечественных платформ, Telegram остаётся одним из ключевых каналов распространения информации и организации сообществ. При этом вопрос взаимодействия с владельцем сервиса остаётся сложным: речь идёт не просто о доступе к инфраструктуре, а о выработке правил, которые учитывали бы и интересы пользователей, и требования к безопасности.
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