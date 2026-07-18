Общество 18.07.2026 в 10:33

В Бурятии ущерб от мошенников перевалил за 200 миллионов

За неделю жилуки обманули еще 19 жителей республики
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ущерб от мошенников перевалил за 200 миллионов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стал 791 человек (+19 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб достиг 207,8 млн рублей (+8,1 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили сегодня в республиканской прокуратуре.

Из общего количества потерпевших 11 граждан стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, еще 7 оказались под влиянием лжесотрудников организаций, а один перевел деньги на «безопасный счет».
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