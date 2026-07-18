Происшествия 18.07.2026 в 17:11

Аварию с пятью пострадавшими в Бурятии устроил 15-летний мотоциклист

Он врезался в 12-летнего ребенка на мопеде
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Текст: Андрей Константинов
Аварию с пятью пострадавшими в Бурятии устроил 15-летний мотоциклист
Фото: архив «Номер один»
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности сегодняшнего происшествия в Иволгинском районе, в результате которого пострадали сразу пять школьников. 

Как рассказали в полиции, около 7 утра 15-летний подросток без прав управлял мотоциклом. Двигаясь по дороге, он съехал с проезжей части на обочину, а затем при попытке разворота столкнулся с мопедом, ехавшим в попутном направлении. За рулем последнего находился 12-летний ребенок, также не имеющий прав. Оба начинающих байкера ехали вместе с пассажирами - всего таким образом в аварию попали пять несовершеннолетних, самому младшему из которых всего 10 лет..

Напомним, после ДТП трем школьникам потребовалась госпитализация, а двух после оказания помощи отпустили домой. 

«В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося», - сообщили в Госавтоинспекции.

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