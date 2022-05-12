Происшествия 12.05.2022 в 12:47
В Улан-Удэ поймали старого развратника
Пожилой мужчина демонстрировал свое «хозяйство» школьнице прямо на остановке
Текст: Константин Воронов
В Бурятии сыщики задержали мужчину, который 15 апреля на остановке «станция Заудинская» демонстрировал половые органы малолетней девочке.
«В ходе следственно-оперативных мероприятий при проверке ранее судимых лиц по подозрению в совершении данного преступления задержан 70-летний житель соседнего сельского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные противоправные деяния. В ходе допроса пенсионер отрицал свою причастность к развратным действиям, однако мать девочки и очевидец, оказавший ей помощь на месте происшествия, опознали пожилого мужчину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Напомним, 15 апреля около полудня девочка после уроков пришла со школы к автобусной остановке, расположенной на улице Пугачева в Улан-Удэ, где стала ждать маму. Через некоторое время она обернулась и увидела позади себя пожилого незнакомого мужчину, который принялся демонстрировать ей половые органы и жестами руки подзывать к себе. Напуганная девочка перебежала дорогу и зашла в магазин. Через несколько минут за ней приехала мать. По пути из машины они увидели злоумышленника. Женщина попыталась вместе с прохожим задержать его, однако мужчина убежал в сторону улицы Тулаева, где возле рынка ему удалось скрыться.
Следствием установлено, что подозреваемый в этот день, получив пенсию, приехал в Улан-Удэ за покупками. Конечная остановка его рейсового автобуса располагается как раз неподалеку от места происшествия.
«После размещения сведений о розыске мужчины с его приметами и фотографиями на телефоны сотрудников правоохранительных органов поступали многочисленные звонки граждан. Все предоставленные ими данные тщательно проверялись в рамках оперативно-разыскной деятельности. В связи с активной позицией местных жителей выражаем благодарность всем, кто пытался оказать помощь следствию и содействовать задержанию преступника», - сообщили в следственном ведомстве.
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Следственный комитет Бурятии
«В ходе следственно-оперативных мероприятий при проверке ранее судимых лиц по подозрению в совершении данного преступления задержан 70-летний житель соседнего сельского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные противоправные деяния. В ходе допроса пенсионер отрицал свою причастность к развратным действиям, однако мать девочки и очевидец, оказавший ей помощь на месте происшествия, опознали пожилого мужчину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Напомним, 15 апреля около полудня девочка после уроков пришла со школы к автобусной остановке, расположенной на улице Пугачева в Улан-Удэ, где стала ждать маму. Через некоторое время она обернулась и увидела позади себя пожилого незнакомого мужчину, который принялся демонстрировать ей половые органы и жестами руки подзывать к себе. Напуганная девочка перебежала дорогу и зашла в магазин. Через несколько минут за ней приехала мать. По пути из машины они увидели злоумышленника. Женщина попыталась вместе с прохожим задержать его, однако мужчина убежал в сторону улицы Тулаева, где возле рынка ему удалось скрыться.
Следствием установлено, что подозреваемый в этот день, получив пенсию, приехал в Улан-Удэ за покупками. Конечная остановка его рейсового автобуса располагается как раз неподалеку от места происшествия.
«После размещения сведений о розыске мужчины с его приметами и фотографиями на телефоны сотрудников правоохранительных органов поступали многочисленные звонки граждан. Все предоставленные ими данные тщательно проверялись в рамках оперативно-разыскной деятельности. В связи с активной позицией местных жителей выражаем благодарность всем, кто пытался оказать помощь следствию и содействовать задержанию преступника», - сообщили в следственном ведомстве.
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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