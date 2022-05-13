В Улан-Удэ потушили крупный пожар в СНТ «Гавань»

Днем 12 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в СНТ «Гавань» в Улан-Удэ. На момент прибытия первых подразделений огнеборцев горели забор и надворные постройки. Около часа потребовалось пожарным для локализации очага, еще час ушел на его полную ликвидацию. Тушение возгорания осложнял порывистый ветер. Всего с огнем боролись 21 человек и 6 единиц техники.





«В результате пожара огнем повреждены надворные постройки на площади 48 квадратных метров, уничтожено 69 погонных метров ограждения, выгорело 4 га сухой растительности. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Дознавателями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», - рассказали в МЧС.Фото: МЧС Бурятии