Происшествия 13.05.2022 в 08:29

В Улан-Удэ потушили крупный пожар в СНТ «Гавань»

Борьбу с огнем осложнял порывистый ветер
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ потушили крупный пожар в СНТ «Гавань»
Днем 12 мая в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в СНТ «Гавань» в Улан-Удэ. На момент прибытия первых подразделений огнеборцев горели забор и надворные постройки. Около часа потребовалось пожарным для локализации очага, еще час ушел на его полную ликвидацию. Тушение возгорания осложнял порывистый ветер. Всего с огнем боролись 21 человек и 6 единиц техники.


«В результате пожара огнем повреждены надворные постройки на площади 48 квадратных метров, уничтожено 69 погонных метров ограждения, выгорело 4 га сухой растительности. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Дознавателями проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», - рассказали в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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